Конор Макгрегор потерпел третье поражение подряд

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл бывшему обладателю титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцу Максу Холлоуэю. Для Макгрегора это поражение стало третьим подряд.

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.

До боя с Холлоуэйем Макгрегор потерпел два поражения от Дастина Порье.