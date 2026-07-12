Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор потерпел третье поражение подряд

Конор Макгрегор потерпел третье поражение подряд
Комментарии

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл бывшему обладателю титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцу Максу Холлоуэю. Для Макгрегора это поражение стало третьим подряд.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.

До боя с Холлоуэйем Макгрегор потерпел два поражения от Дастина Порье.

Материалы по теме
Макгрегор сломался на первой минуте. Не такого мы ждали
Макгрегор сломался на первой минуте. Не такого мы ждали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android