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Видео травмы Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем

Видео травмы Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем
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12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проводил реванш с бывшим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя. После окончания боя появилось видео момента досадного повреждения ирландца.

Первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года. Холлоуэй оставался активным: в 2025 и 2026 годах он провёл два боя, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.

На счету Конора теперь 22 победы и семь поражений в ММА. У Холлоуэя 28 побед и девять поражений.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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