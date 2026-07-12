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Ислам Махачев отреагировал на досадное поражение Конора Макгрегора в UFC

Ислам Махачев отреагировал на досадное поражение Конора Макгрегора в UFC
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Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на поражение экс-обладателя титулов в двух весовых категориях Конора Макгрегора в поединке с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, который прошёл в Лас-Вегасе.

«Конор проиграл Конору. Поздравляю, Макс», — написал Махачев на своей странице в социальной сети X.

Бой завершился уже в первом раунде победой Холлоуэя. На первых секундах Макгрегор поскользнулся и получил травму колена. После этого ирландец не смог полноценно стоять на ногах, дважды оказался на настиле, а рефери принял решение остановить поединок. При этом соперники не успели нанести друг другу существенного урона.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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