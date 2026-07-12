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UFC 329: результаты боев, кто победил

Результаты турнира UFC 329 с боем Макгрегор — Холлоуэй и поединком Пимблетта
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В ночь на 12 июля в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 329, главным событием которого стал бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и обладателя титула BMF Макса Холлоуэя.

В главном поединке вечера Холлоуэй победил Макгрегора техническим нокаутом уже на первой минуте первого раунда, после того как ирландец получил травму ноги. В соглавном бою Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени удушающим приёмом в первом раунде.

Результаты UFC 329:

  • Макс Холлоуэй победил Конора Макгрегора — TKO (травма ноги), 1-й раунд, 1:09;
  • Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени — сдача (удушающий приём D'Arce), 1-й раунд, 0:52;
  • Марио Баутиста победил Кори Сэндхагена — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);
  • Брэндон Ройвал победил Лонира Кавану — сдача (удушающий приём сзади), 3-й раунд, 3:39;
  • Кинг Грин победил Терренса Маккинни — TKO, 1-й раунд, 4:59;
  • Роберт Уиттакер победил Никиту Крылова — TKO, 3-й раунд, 1:01;
  • Гейбл Стивсон победил Элишу Эллисона — KO, 1-й раунд, 2:32;
  • Адриан Янез победил Коди Гарбрандта — TKO, 1-й раунд, 2:47;
  • Люк Райли победил Кая Камаку — TKO, 1-й раунд, 3:03;
  • Ван Цун победила Трейси Кортес — единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27);
  • Дэмиан Пинас победил Сезара Алмейду — KO, 1-й раунд, 4:44;
  • Фарид Башарат победил Джона Гарзу — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28);
  • Раян Гандра победил Закари Риса — TKO, 1-й раунд, 1:15;
  • Алессандро Коста победил Коди Дардена — сдача (удушающий приём сзади), 2-й раунд, 2:19.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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