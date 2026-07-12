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Тренер Махачева ответил, стоит ли Конору Макгрегору завершить карьеру в ММА

Тренер Махачева ответил, стоит ли Конору Макгрегору завершить карьеру в ММА
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Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, ответил, стоит ли 38-летнему экс-чемпиону UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору завершить карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.

«Кто знает, ведь он мог и не выходить на этот бой. И всё же вышел. Всё будет зависеть от него и от того, насколько серьёзной будет травма», – сказал Мендес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Сегодня, 12 июля, Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом (травма ноги) в бою с американцем Максом Холлоуэем. Для бойцов это был реванш.

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