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Как вы относитесь к травме и поражению Конора Макгрегора?

Как вы относитесь к травме и поражению Конора Макгрегора?
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12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл бывшему обладателю титула в полулёгком весе (до 65 кг) американцу Максу Холлоуэю.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя.

«Чемпионат» предлагает своим читателям высказать отношение к поражению Конора, пройдя опрос.

Соперники встречались ранее в 2013 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал представитель Ирландии. Предстоящий бой пройдёт в полусредней весовой категории до 77 кг. Для Макгрегора это будет первое выступление после пятилетнего простоя — его предыдущий выход в октагон состоялся в июле 2021 года во встрече с Дастином Порье, которая завершилась для ирландца переломом ноги.

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