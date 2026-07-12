«Заработаем денег». Макс Холлоуэй отреагировал на победу над Макгрегором

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе и экс-обладатель титула BMF Макс Холлоуэй отреагировал на победу над Конором Макгрегором на UFC 329.

«Ребята, аплодисменты Конору Макгрегору. Он настоящий зверь. Во время боя я увидел, что у него травма, и говорил, что нужно остановить поединок, но он настаивал, что будет продолжать. Ребята, вам повезло, потому что вы увидите бой Холлоуэй — Макгрегор 3. Заработаем денег!

То, как Макгрегор получил травму? Что сказать, видимо, у него тряслись коленки. Я говорил, что что-то не так. Всё обсудим с Хантером Кэмпбеллом, с UFC. Какой же был хайп! Как жаль. Сто процентов нужен ещё один бой», — сказал в октагоне Макс.

Холлоуэй победил Макгрегора техническим нокаутом уже на первой минуте первого раунда после того, как ирландец получил травму колена.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке