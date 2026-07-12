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Глава UFC Дана Уайт сделал заявление по поводу травмы Макгрегора в бою с Холлоуэем

Глава UFC Дана Уайт сделал заявление по поводу травмы Макгрегора в бою с Холлоуэем
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 329 против Макса Холлоуэя.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Невероятный кард. Я ожидал хотя бы один раунд настоящей войны, а дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио, — всё-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, что у него разрыв крестов», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок завершился уже в первом раунде. На первых секундах Макгрегор поскользнулся и получил травму колена. После этого ирландец не смог полноценно стоять на ногах, дважды оказался на настиле октагона, а рефери остановил бой на отметке 1:09 первого раунда, зафиксировав победу Холлоуэя техническим нокаутом.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

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