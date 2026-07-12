Победа Холлоуэя над Макгрегором стала первой для американца в полусреднем весе UFC

12 июля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном бою экс-обладатель титула в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй победил бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Бой завершился в первом раунде победой Холлоуэя. Макгрегор получил травму колена, поскользнувшись на первых секундах боя.

Эта победа оказалась первой для американца в полусреднем весе UFC.

Первое противостояние соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года. Холлоуэй оставался активным: в 2025 и 2026 году он провёл два боя, победив Дастина Порье и уступив Чарльзу Оливейре.