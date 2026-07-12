Дана Уайт рассказал о состоянии здоровья Конора Макгрегора перед боем

Глава UFC Дана Уайт заявил, что до поединка с Максом Холлоуэем у промоушена не было никаких подозрений на наличие травмы у бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«До боя его проверяли, и он выглядел чертовски хорошо. Он отлично выглядел на пресс-конференции и на взвешивании. Сколько просмотров собрало взвешивание? 44 миллиона за 20 часов? Никто ничего не заметил и ни о чём не заподозрил. Если бы мы увидели хоть какой-то намёк на травму, мы бы что-нибудь предприняли», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Уже на первых секундах боя ирландец поскользнулся и получил травму колена, после чего не смог продолжить поединок в полном объёме. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке