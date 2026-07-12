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«Это вина Хабиба». Али Абдель-Азиз — о поражении Конора Макгрегора

«Это вина Хабиба». Али Абдель-Азиз — о поражении Конора Макгрегора
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Менеджер ряда бойцов UFC Али Абдель-Азиз отреагировал на поражение бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 329 с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Это всё вина Хабиба», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети X.

Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом уже в первом раунде. На первых секундах поединка ирландец поскользнулся и получил травму колена. После этого он не смог полноценно стоять на ногах, дважды оказался на настиле октагона, а рефери остановил бой на отметке 1:09 первого раунда.

Конор Макгрегор показал, как играет в футбол

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