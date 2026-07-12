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Конор Макгрегор сделал первое заявление после поражения от Холлоуэя

Конор Макгрегор сделал первое заявление после поражения от Холлоуэя
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал досадное поражение в бою с Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Моя голова словно прокладка двигателя, которая полностью вышла из строя. Она разрушена. Перед боем у меня не было никаких травм. Во время всего тренировочного лагеря, а также за кулисами перед выходом я бил ногами, прыгал и двигался без каких-либо проблем. Это произошло из ниоткуда. Я нахожусь во тьме. Могу описать это только как ад», — написал Макгрегор в Х.

Напомним, Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Уже на первых секундах боя ирландец поскользнулся и получил травму колена, после чего не смог продолжить поединок в полном объёме. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

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