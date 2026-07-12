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Холлоуэй сделал заявление о возможной трилогии с Макгрегором

Холлоуэй сделал заявление о возможной трилогии с Макгрегором
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Макс Холлоуэй прокомментировал продолжение карьеры и возможную трилогию с Конором Макгрегором.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Я хочу увидеть, какая у него травма. Я готов вернуться в 2027 году. Я знаю, что вышел из боя без повреждений, но я должен уделить время своей семье», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после боя.

Напомним, Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Уже на первых секундах боя ирландец поскользнулся и получил травму колена, после чего не смог продолжить поединок в полном объёме. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

Их первый бой состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Битва взглядов на UFC 329 через солнечные очки Холлоуэя

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