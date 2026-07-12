Олег Тактаров согласился с тем, что Конор Макгрегор должен завершить карьеру в ММА

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров согласился с мнением, что 37-летнему экс-чемпиону UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору следует завершить карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.

— Как Вам кажется, есть ли смысл Макгрегору восстановиться и снова вернуться в UFC, к примеру, ради трилогии с Максом Холлоуэем?

— А захочет ли это [руководство] UFC?

— С финансовой точки зрения даже сейчас Конор остаётся выгодным активом, так что определённо смысл есть.

— Хм… Да, а народ будет верить в очередную сказку.

— Из-за того, как сложился реванш с Холлоуэем, нет, поскольку Конор всех разочаровал. Теперь ему стоило бы успокоиться и завершить карьеру. Что скажете?

— Да [я согласен], — сказал Тактаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.