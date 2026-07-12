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Холлоуэй раскрыл, что сказал ему Макгрегор перед остановкой боя

Холлоуэй раскрыл, что сказал ему Макгрегор перед остановкой боя
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Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй прокомментировал остановку реванша с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«У него подкашивались ноги, что ещё сказать. Я просто помолюсь за этого парня, шутки в сторону, вы видели, как я говорил рефери: «Бро, с парнем покончено. Хватит». Потом судья сказал мне: «Спасибо, что подтолкнул меня, потому что ситуация была непростой». Да и к тому же Конор – сумасшедший. Он говорил мне: «Дерись! Дерись!» А я ответил ему, что он сошёл с ума», — приводит слова Холлоуэя пресс-служба UFC.

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