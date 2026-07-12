Стали известны бонусы турнира UFC 329, где Холлоуэй победил Макгрегора

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 329, который состоялся в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, США.

Бонусы турнира UFC 329:

Лучший бой вечера — Брэндон Ройвал — Лонир Кавана ($ 100 тыс.);

Лучшие выступления вечера — Пэдди Пимблетт и Кинг Грин ($ 100 тыс.).

Также по $ 25 тыс. получили все бойцы, кто одержал досрочные победы и не провалил взвешивание, — Алессандро Коста, Райан Гандра, Дамиан Пинас, Люк Райли, Адриан Янез, Гейбл Стивсон, Роберт Уиттакер и Макс Холлоуэй.

В главном бою вечера Макс Холлоуэй в первом раунде победил Конора Макгрегора техническим нокаутом.