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«Устрою мастер-класс». Макс Холлоуэй заявил о готовности к реваншу с Гейджи

«Устрою мастер-класс». Макс Холлоуэй заявил о готовности к реваншу с Гейджи
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Экс-чемпион UFC американец Макс Холлоуэй заявил о готовности провести реванш с действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Джастином Гейджи.

«Я выйду и сделаю то же самое. Устрою мастер-класс. Вот что я хочу сделать. Я знаю, он попытается сделать бой неприятным, но я сделаю его красивым. И уйду нетронутым. Каждый раз, когда кто-то дерётся с ним, он будто попадает в автомобильную аварию», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Напомним, первый поединок Гейджи и Холлоуэя состоялся в апреле 2024 года на турнире UFC 300 и завершился победой Макса нокаутом в пятом раунде.

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