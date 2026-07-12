Пимблетт — о Макгрегоре: он завершил карьеру? Теперь я могу стать лицом UFC

Британский боец лёгкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на поражение легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора техническим нокаутом в поединке с американцем Максом Холлоуэем.
«О боже, Макгрегор уже завершил карьеру? Он закончен, в городе новый парень. Теперь я могу стать лицом организации», — приводит слова Пимблетта издание Yahoo Sports.
Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего не смог продолжить поединок в полном объёме. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.
Пимблетт в соглавном бою в первом раунде досрочно победил Бенуа Сен-Дени, проведя удушающий приём.