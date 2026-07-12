Шон Стрикленд прокомментировал поражение Макгрегора на UFC 329

Обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал поражение экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).
«Я не говорю, что это так…. но у всех моих приятелей, которые принимали стероиды слишком долго, тела стали хрупкими… Я не говорю, что это причина, но они всё разрушают», — написал Стрикленд в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее Макс Холлоуэй раскрыл, что сказал ему Макгрегор перед остановкой боя на UFC 329.
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