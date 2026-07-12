Макс Холлоуэй впервые за карьеру не пропустил акцентированный удар

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй впервые в своей карьере в промоушене не пропустил ни одного акцентированного удара в рамках поединка в Ultimate Fighting Championship.

На турнире UFC 329 в ночь на 12 июля Макс в главном бою вечера в Лас-Вегасе встретился с легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом организации Конором Макгрегором. Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего прихрамывал. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

За это время Конор нанёс пять ударов, ни разу не попав акцентированно в своего соперника. Тем временем сам Макс донёс 12 акцнтированных ударов по ирландцу.