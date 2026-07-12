Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери остановить реванш с Макгрегором

Макс Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери остановить реванш с Макгрегором
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери Майка Белтрана остановить реванш с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, состоявшийся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Я сказал рефери: «Останови бой. Он не готов драться». А он сказал: «Дерись». Хорошо, поднимаемся [в стойку]. Он поднялся, а затем попытался сделать движение, и это произошло опять, он отошёл и схватился за ногу. И он закричал. Я сказал рефери: «Завязывай, мужик. Что ты от меня хочешь?» Парень взял детей на бой. Я не собираюсь избивать раненую собаку», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Материалы по теме
Холлоуэй раскрыл, что сказал ему Макгрегор перед остановкой боя
Материалы по теме
Что с ногой Макгрегора? Изучили скандальную травму
Что с ногой Макгрегора? Изучили скандальную травму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android