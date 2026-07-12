Макс Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери остановить реванш с Макгрегором

Бывший обладатель титула UFC американец Макс Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери Майка Белтрана остановить реванш с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, состоявшийся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я сказал рефери: «Останови бой. Он не готов драться». А он сказал: «Дерись». Хорошо, поднимаемся [в стойку]. Он поднялся, а затем попытался сделать движение, и это произошло опять, он отошёл и схватился за ногу. И он закричал. Я сказал рефери: «Завязывай, мужик. Что ты от меня хочешь?» Парень взял детей на бой. Я не собираюсь избивать раненую собаку», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.