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Фоторепортаж с реванша Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на UFC 329

Фото с реванша Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на UFC 329
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Сегодня, 12 июля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном событии экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор провёл первый поединок после пятилетнего отсутствия, встретившись в реванше с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем. Победу техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде одержал Холлоуэй.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Лучшие фото с реванша Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй — в фотоподборке «Чемпионата».

Отметим, что Холлоуэй стал 20-м бойцом в истории промоушена, который смог победить в трёх разных весовых категориях.

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