Фото с реванша Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на UFC 329

Сегодня, 12 июля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 329. В главном событии экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор провёл первый поединок после пятилетнего отсутствия, встретившись в реванше с бывшим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем. Победу техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде одержал Холлоуэй.

Лучшие фото с реванша Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй — в фотоподборке «Чемпионата».

Отметим, что Холлоуэй стал 20-м бойцом в истории промоушена, который смог победить в трёх разных весовых категориях.