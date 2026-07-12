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Макс Холлоуэй — 20-й боец в истории UFC, одержавший победы в трёх разных весах

Макс Холлоуэй — 20-й боец в истории UFC, одержавший победы в трёх разных весах
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй стал 20-м бойцом в истории промоушена, который смог победить в трёх разных весовых категориях.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

На турнире UFC 329 в ночь на 12 июля Макс в главном бою вечера в Лас-Вегасе встретился с легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом организации Конором Макгрегором, где в рамках полусреднего веса одержал свою дебютную победу. Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего прихрамывал. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

До поединка с Конором американский атлет сражался в полулёгком и лёгком весах. В предыдущем бою проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре единогласным судейским решением.

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