Макс Холлоуэй стал пятым в истории бойцом, нокаутировавшим соперников в трёх весах

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй после своей победы над легендарным ирландцем Конором Макгрегором стал пятым в истории промоушена бойцом, который одержал победы нокаутом в трёх разных весовых категориях.

Встреча Макса и Конора произошла в главном поединке вечера на турнире UFC 329, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля. Бой завершился в первом раунде на отметке 1:09 техническим нокаутом со стороны американца, когда в начале встречи ирландец травмировал ногу.

Таким образом Холлоуэй добавил к досрочным победам в лёгком и полулёгком весе триумф в полусредней весовой категории.

Он присоединился к таким атлетам, одержавшим победы в трёх весах, как Конор Макгрегор, Витор Белфорт, Джаред Каннонье и Роберт Уиттакер.