Тактаров объяснил поражение Макгрегора от Холлоуэя на примере сборной Аргентины

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров объяснил поражение 37-летнего экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем.

«Человек пришёл, зная прекрасно, что случилось в прошлом поединке, то есть у него с костями не всё в порядке. Что он делал до этого [как восстанавливался]? У него высокая травмоопасность. Поэтому [для возвращения в бои во время подготовки] всё должно быть осторожно, выверено [так, чтобы не травмироваться], ничего лишнего — вся концентрация должна быть на поединке. Иначе ты ломаешься. Вот у меня бы закончилась энергия для двух поединков, если бы меня, как и Конора, окликнул какой-то товарищ и я пришёл на интервью с Ниной Драмой. Помню Бас Рюттен таким энергичным был, но что-то его энергия толком не сработала нигде.

Я всегда смотрел за выдающимся спортсменами. Ну, по крайней мере, по самбо, по дзюдо, когда был ребёнком. Я помню, был такой Александр Пушница из Омска. Он выступал, ему было уже, по-моему, 50 или 40 лет. А мне было тогда 16 лет. И вот на турнире он лёг, положил куртку под голову, вышел, порвал [соперника], опять лёг. Никакой лишней траты энергии. Тоже самое я видел, когда Ясухиро Ямасита выступал. То же самое, выбирал, спокойненько раз, умиротворился где-то, его нет. Все мои тренера так делали, и я эту манеру перенял. Даже кстати между схватками спал. Просто набираешь, набираешь, набираешь [энергию] и потом выстреливаешь, как сборная Аргентина. Она сейчас очень экономно проводит и первый, и второй тайм, поскольку понимает, что весь матч не сможет вывезти по физухе [и выступать чрезмерно интенсивно]. Да, Конор потерял фокус и был больше вовлечён в шоу», — сказал Тактаров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.