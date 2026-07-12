Статистика боя Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2, реванш: удары, процент точности

Опубликована статистика главного поединка на турнире UFC 329, в котором бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй победил техническим нокаутом легендарного ирландца Конора Макгрегора.

Поединок завершился в первом раунде, продлившись 1 минуту 9 секунд. За это время Конор сделал пять попыток удара, ни один из которых не оказался акцентированным. Холлоуэй за это время выбросил 14 ударов, 12 из которых достигли цели. Пять ударов он донёс до Макгрегора в стойке, а ещё семь в партере, когда бросился добивать травмированного соперника.

Ни у одного бойца не было попыток тейкдаунов, переворотов и попыток сабмишена.