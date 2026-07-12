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Мышев: возвращение Макгрегора — грустное зрелище. Не хотел бы видеть ещё один его заход

Мышев: возвращение Макгрегора — грустное зрелище. Не хотел бы видеть ещё один его заход
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Заместитель генерального директора Ural FC Владимир Мышев высказался о турнире UFC 329, в котором бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй победил техническим нокаутом легендарного ирландца Конора Макгрегора.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Очень грустное зрелище. Даже не знаю, хотел бы я видеть ещё один заход Макгрегора к возвращению в UFC — думаю, что нет. Мне кажется, что максимально удачным завершением карьеры в случае скорейшей реабилитации теперь будет поединок по боксу на какой-либо медиаплатформе. В таком случае можно будет завершить карьеру на позитивной ноте и настолько не рисковать здоровьем, а зрители в принципе это всё равно посмотрят.

Помимо этого, очень раздосадован результатом поединка Никиты Крылова и Уиттакера — всё-таки очень надеялся, что у Никиты получится и он сможет перезагрузить свою карьеру. А теперь ещё одно поражение и проблемы с челюстью. Хочу пожелать ему здоровья, не терять энтузиазма и попробовать сделать ещё как минимум одну попытку», — сказал Мышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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