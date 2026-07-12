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«Изобью Топурию и проведу реванш с Гейджи». Пимблетт высказался о победе на UFC 329

«Изобью Топурию и проведу реванш с Гейджи». Пимблетт высказался о победе на UFC 329
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт прокомментировал победу в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

«Эй, что теперь? Со мной покончено? Кто будет следующим? Я изобью Илию [Топурию], я проведу реванш с Джастином [Гейджи], я подерусь с Конором [Макгрегором] или Максом [Холлоуэем]. Мне плевать. Дайте мне любого, и отобью ему голову», — сказал Пимблетт после боя.

Ранее Пимблетт высказался о поражении Макгрегора на UFC 329.

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