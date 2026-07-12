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Шлеменко: Макгрегор хотел драться, но от травм никто не застрахован — ничего криминального

Шлеменко: Макгрегор хотел драться, но от травм никто не застрахован — ничего криминального
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Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Макгрегор травмировался — от этого никто не застрахован. Садулаев тоже травмировался в этот вечер, правда, там по-другому было. Стоит ли продолжать драться — это на усмотрение Макгрегора. Он же не снялся с боя, а попробовал продолжить. Скорее всего, у него разрыв связки. Не вижу здесь ничего криминального. Конор хотел драться, но, к сожалению, получилось так, как получилось. Может быть, невезение, ещё какие-то факторы», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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