Шлеменко: Макгрегор хотел драться, но от травм никто не застрахован — ничего криминального

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Макгрегор травмировался — от этого никто не застрахован. Садулаев тоже травмировался в этот вечер, правда, там по-другому было. Стоит ли продолжать драться — это на усмотрение Макгрегора. Он же не снялся с боя, а попробовал продолжить. Скорее всего, у него разрыв связки. Не вижу здесь ничего криминального. Конор хотел драться, но, к сожалению, получилось так, как получилось. Может быть, невезение, ещё какие-то факторы», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.