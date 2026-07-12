Непобеждённого боксёра на турнире UFC представили чемпионом НБА из «Оклахома-Сити»

29-летний американский профессиональный боксёр и непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон в ночь на 12 июля посетил турнир UFC 329, где продакшен-команда представила его как чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлена Уильямса.

Фото: Кадр из трансляции

В главном бою UFC 329 Макс Холлоуэй техническим нокаутом одолел легендарного Конора Макгрегора, получившего травму в бою.

В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.