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Непобеждённого боксёра на турнире UFC представили чемпионом НБА из «Оклахома-Сити»

Непобеждённого боксёра на турнире UFC представили чемпионом НБА из «Оклахома-Сити»
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29-летний американский профессиональный боксёр и непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон в ночь на 12 июля посетил турнир UFC 329, где продакшен-команда представила его как чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейлена Уильямса.

Фото: Кадр из трансляции

В главном бою UFC 329 Макс Холлоуэй техническим нокаутом одолел легендарного Конора Макгрегора, получившего травму в бою.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и не имеет ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.

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