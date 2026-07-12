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«Фурор последних двух лет в UFC». Вартанян — о бое Макгрегора и Холлоуэя

«Фурор последних двух лет в UFC». Вартанян — о бое Макгрегора и Холлоуэя
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Победитель Гран-при ACA (Absolute Championship Akhmat) в 2023 году в лёгком весе Эдуард Вартанян высказался о поединке Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Макгрегору надо самому решать, драться ли дальше, нужны ли ему деньги. Что касается боя, травмы вносят такую картину и приводят к таким результатам. Думаю, просто неудачное стечение обстоятельств. На самом деле Конор сделал очень опасное движение и прыжок, но он всё равно всегда так делал. С медийной точки зрения вы сами увидели, что может Макгрегор дать. По продажам билетов, по просмотрам это был фурор последних двух лет в UFC. Обошли Белый дом по просмотрам, превзошли все показатели», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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