«Фурор последних двух лет в UFC». Вартанян — о бое Макгрегора и Холлоуэя

Победитель Гран-при ACA (Absolute Championship Akhmat) в 2023 году в лёгком весе Эдуард Вартанян высказался о поединке Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«Макгрегору надо самому решать, драться ли дальше, нужны ли ему деньги. Что касается боя, травмы вносят такую картину и приводят к таким результатам. Думаю, просто неудачное стечение обстоятельств. На самом деле Конор сделал очень опасное движение и прыжок, но он всё равно всегда так делал. С медийной точки зрения вы сами увидели, что может Макгрегор дать. По продажам билетов, по просмотрам это был фурор последних двух лет в UFC. Обошли Белый дом по просмотрам, превзошли все показатели», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.