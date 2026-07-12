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Статистика боя Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: удары, процент точности

Статистика боя Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: удары, процент точности
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Опубликована статистика главного поединка на турнире UFC 329, в котором английский боец лёгкого веса Пэдди Пимблетт победил удушающим приёмом бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

Поединок между бойцами продлился 52 секунды и завершился в первом раунде. За это время Сен-Дени сделал одну попытку удара, которая оказалась акцентированной — он попал в голову англичанина. Пимблетт, в свою очередь, выбросил четыре удара, каждый из которых оказался акцентированным — два попадания в голову и два в ноги. На счету британца также одна успешная попытка сабмишена, после которой он и одержал победу над соперником.

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