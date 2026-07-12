Статистика боя Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: удары, процент точности

Опубликована статистика главного поединка на турнире UFC 329, в котором английский боец лёгкого веса Пэдди Пимблетт победил удушающим приёмом бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени.

Поединок между бойцами продлился 52 секунды и завершился в первом раунде. За это время Сен-Дени сделал одну попытку удара, которая оказалась акцентированной — он попал в голову англичанина. Пимблетт, в свою очередь, выбросил четыре удара, каждый из которых оказался акцентированным — два попадания в голову и два в ноги. На счету британца также одна успешная попытка сабмишена, после которой он и одержал победу над соперником.