«Вы издеваетесь?» Дана Уайт раскритиковал инцидент с Шакуром Стивенсоном на UFC 329

Глава Дана Уайт раскритиковал трансляцию турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (США), в рамках которой непобеждённый чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон был представлен как баскетболист из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я заплатил Шакуру Стивенсону чёртову кучу денег, но по какой-то причине мы не можем представить знаменитость. Они представили его как чёртового игрока «Оклахома-Сити Тандер» из НБА! Вы, чёрт возьми, издеваетесь надо мной? Просто безумие.

UFC абсолютно худшие в том, чтобы представлять знаменитостей. У меня был спор с моими парнями, я наорал на всех. Они сказали, что футбол ещё хуже, в футболе показывают людей и вообще ничего не пишут. Мы делаем чёртовы приписки и пишем имя другого парня! Мы выиграли», — сказал Уайт на пресс-конференции.