Стала известна травма, полученная Садулаевым в схватке со Снайдером на турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером, состоявшейся вчера, 11 июля, на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия), сообщает ТАСС.

Напомним, Садулаев уступил со счётом 4:5, после выступления не сумев самостоятельно покинуть ковёр.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Россиянин дважды становился победителем Олимпийских игр (2016, 2020), шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), а также пять раз побеждал на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026).