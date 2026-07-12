Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна травма, полученная Садулаевым в схватке со Снайдером на турнире RAF

Стала известна травма, полученная Садулаевым в схватке со Снайдером на турнире RAF
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером, состоявшейся вчера, 11 июля, на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия), сообщает ТАСС.

Напомним, Садулаев уступил со счётом 4:5, после выступления не сумев самостоятельно покинуть ковёр.

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Россиянин дважды становился победителем Олимпийских игр (2016, 2020), шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), а также пять раз побеждал на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026).

Материалы по теме
Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на турнире RAF Georgia
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android