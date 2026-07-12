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Статистика боя Роберт Уиттакер — Никита Крылов: удары, процент точности

Статистика боя Роберт Уиттакер — Никита Крылов: удары, процент точности
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Опубликована статистика поединка из предварительного карда на турнире UFC 329, в котором бывший чемпион в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер в дебютном для себя бою в полутяжёлом весе нокаутировал россиянина Никиту Крылова.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Роберт Уиттакер (W) — Никита Крылов
12 июля 2026, воскресенье. 03:20 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
TKO
Никита Крылов

Статистика боя Роберт Уиттакер — Никита Крылов:

удары: 57 (54% из 106) — 55 (49% из 112);
акцентированные удары: 51-54;
тейкдауны: 3-0;
попадания: 21 в голову, 17 в корпус, 13 в ноги — 54 в голову.

Крылов выступает в UFC с 2018 года. За это время российский атлет провёл 13 боёв, одержав девять побед. В предыдущем поединке в октябре 2025 года он победил Доминика Рейеса раздельным решением судей.

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