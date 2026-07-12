«Пей секретный сок и возвращайся». Пауло Коста поддержал Макгрегора после UFC 329

Бывший претендент на титул UFC бразилец Пауло Коста прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Железная берцовая кость и железное коленное сухожилие вернутся. Скорее поправляйся, Конор. Ты легенда. Пей секретный сок и возвращайся», — написал Коста в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).