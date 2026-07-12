Видео: Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем

29-летний популярный американский блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол выложил в социальных сетях видеоролик, на котором высмеял травму 37-летнего легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего прихрамывал. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда. Для ирландца это был первый поединок в октагоне за пять лет. В предыдущем бою с Дастином Порье он также проиграл в первом раунде, когда получил перелом ноги и не смог продолжить поединок.