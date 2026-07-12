«Я этого не понимаю». Лерон Мёрфи не согласился с критикой Макгрегора за бой на UFC 329
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Британский боец UFC Лерон Мёрфи прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).
UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй
«Сплошная ненависть к Макгрегору в Сети. И я этого не понимаю. Человек вышел за рамки спорта. Вернуться через пять лет было непростой задачей, травмы не поддаются контролю», — написал Мёрфи в социальной сети X (ранее Twitter).
Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).
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