«Глупости в сторону». Джейк Пол обратился к Макгрегору после поражения ирландца на UFC 329

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего прихрамывал. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда.

«Глупости в сторону, молюсь за тебя и твою семью. Богу не нравится уродство, но он всепрощающ. Прощение, даруемое через веру и искреннее покаяние, безусловно и безгранично», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Пол опубликовал шуточный ролик, в котором высмеял поражение Макгрегора на UFC 329.