«Дьявол смотрит мне в лицо». Конор Макгрегор оценил реакцию на его поражение от Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поражение в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Уже на первых секундах боя Макгрегор поскользнулся и получил травму колена, после чего прихрамывал. Рефери остановил встречу на отметке 1:09 первого раунда. Некоторые представители общественности считают, что Конор получил травму ещё до выхода в октагон.

«Я был очень хорош и предельно готов к этому бою, не могу поверить в то, что произошло. Разговоры о том, что со мной было что-то не так, когда я выходил на бой, — бессмыслица. Я был спокоен, готов и уверен. Я в шоке из-за произошедшего. Дьявол буквально смотрит мне прямо в лицо. Но я не уступлю. Завтра я буду в церкви. Я преодолею это. Я не сдамся. Я вернусь», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).