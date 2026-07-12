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Тренер Макгрегора опубликовал пост после поражения ирландца на UFC 329

Тренер Макгрегора опубликовал пост после поражения ирландца на UFC 329
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, прокомментировал поражение ирландца в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Я опустошён. Этот удар ногой в прыжке мы отрабатывали на протяжении нескольких месяцев, а также на разминке. Проблем не было. Колено вышло из строя после первого же удара. Хуже и не придумаешь. Не могу дождаться встречи с семьёй на днях», — написал Кавана в социальных сетях.

Ранее Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери остановить реванш с Макгрегором.

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