Тренер Макгрегора опубликовал пост после поражения ирландца на UFC 329

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, прокомментировал поражение ирландца в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я опустошён. Этот удар ногой в прыжке мы отрабатывали на протяжении нескольких месяцев, а также на разминке. Проблем не было. Колено вышло из строя после первого же удара. Хуже и не придумаешь. Не могу дождаться встречи с семьёй на днях», — написал Кавана в социальных сетях.

Ранее Холлоуэй объяснил, почему попросил рефери остановить реванш с Макгрегором.

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