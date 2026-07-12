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«Не принимай бой, МакЧикен». Карлос Пратес обратился к Макгрегору после UFC 329

«Не принимай бой, МакЧикен». Карлос Пратес обратился к Макгрегору после UFC 329
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Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес обратился к бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

«Если я подерусь с тобой, то сильно наврежу тебе. Не принимай бой со мной, МакЧикен. У тебя уже есть наследие, пришло время для нового поколения. И никогда так не подстригайся», — написал Пратес в социальных сетях.

Напомним, на минувшем турнире UFC 329 Макгрегор провёл реванш с американцем Максом Холлоуэем, проиграв техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги).

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй
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