Джо Роган объяснил травму Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал травму бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, полученную в реванше с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Он просто сделал необдуманное движение. Он попытался сделать опасный приём. Он попытался выполнить удар ногой в прыжке, и если вы оказываетесь в таком положении и не приземляетесь правильно, то оказываете большое давление на колено. То, как он приземлился, после того, как подпрыгнул и нанёс удар… Он приземлился наихудшим образом», — сказал Роган во время трансляции турнира UFC 329.