«Сыграл свою роль и ушёл в запой». Президент АСА — про возвращение Макгрегора

Президент АСА Магомед Бибулатов прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

«Что тут сказать… Печально известный вернулся уже с новыми навыками. Хорошо сыграл свою роль, заработал деньги и ушел в запой. Что тут сказать… Рад, что проспал этот бой вместе с матчем Аргентины и Швейцарии», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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