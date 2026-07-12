«Худший конец всего, что когда-либо заканчивалось». Райан Гарсия — о поражении Макгрегора

Чемпион мира по боксу Райан Гарсия прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Вероятно, это худший конец всего, что когда-либо заканчивалось», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

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