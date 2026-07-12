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Российский тяжеловес Сусленков: хочу видеть в ринге Джошуа, Дюбуа и Кабайела

Российский тяжеловес Сусленков: хочу видеть в ринге Джошуа, Дюбуа и Кабайела
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Непобеждённый российский боксёр супертяжёлого веса Артём Сусленков (15-0, 10 KO) прокомментировал победу в поединке с британцем Джо Джойсом, состоявшемся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Бой с Джойсом прошёл достойно — я и моя команда довольны результатом. Мы прошли большую плодотворную подготовку и были готовы драться все 12 раундов. Джойс — достойный противник с хорошим послужным списком, очень сильный и мощный.

Сейчас в планах немного отдохнуть, разгрузиться и побыть с семьёй, родными и друзьями. Очень тоскую по детям. Высока цена в спорте. Огромная благодарность супруге, что держится и верит. Я на 15-й строчке тяжеловесов всего мира. Однозначно это очень хороший результат, но есть ещё куда расти. Предстоит ещё очень много работы. Пока что не знаю, кто будет следующим соперником. Хочу видеть в ринге таких боксёров, как Джошуа, Дюбуа, Кабайел. Я со своей командой иду к своей цели. И мне нужны соответствующие соперники!» — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

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