Виталий Сланов: Сусленков созрел для больших боёв

Виталий Сланов, тренер супертяжеловеса Артёма Сусленкова (15-0, 10 KO), прокомментировал победу россиянина в поединке с британцем Джо Джойсом, состоявшемся 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве.

«Оцениваю выступление Сусленкова как хорошее… Нормальное. Он досрочно победил топового боксера, за спиной которого триумфы над серьёзными соперниками. Артём сделал большой шаг вперёд. Мы долго готовились конкретно под Джойса. Выступили хорошо. Да, не всё получилось, где-то Сусленков недорабатывал. Видимо, и противник не давал этого делать.

В любом случае сложилось всё так, как было задумано. Даже по очкам Артем уверенно вёл в счёте до остановки. Дальше хотелось бы повышения уровня оппозиции. Сейчас Артём отдохнёт, а потом начнём готовиться. Хотелось бы провести поединок через три-четыре месяца. Артём созрел для больших боев», — приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.