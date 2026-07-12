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Царукян прокомментировал инцидент с участием Двалишвили и членов команды Садулаева

Царукян прокомментировал инцидент с участием Двалишвили и членов команды Садулаева
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Известный боец UFC Арман Царукян высказался о потасовке между экс-чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили и членами команды российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева, которая произошла после пресс-конференции турнира RAF Georgia 11 июля.

«Стычка началась после того, как Мераб ударил исподтишка парня, который на самом деле пытался сказать: «Не говори плохо о нашем брате, пока мы здесь». И Мераб ударил его, пока тот говорил. С моей точки зрения, это было неправильно. Им просто нужно было поговорить и уладить всё. Затем, когда их заперли в той комнате, они начали драться один на один. Уладили это и пожали друг другу руки», — приводит слова Царукяна Red Corner MMA в социальной сети Х.

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