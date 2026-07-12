Экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос прокомментировал поражение Макгрегора в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

«Шутки в сторону, мне жаль Конора. Не так должен был закончиться этот бой», — написал дос Аньос на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.