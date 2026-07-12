Американец Снайдер назвал Садулаева самым доминирующим борцом всех времён

Американский борец Кайл Снайдер, победивший россиянина Абдулрашида Садулаева на турнире лиги RAF в Тбилиси, назвал своего соперника самым доминирующим борцом в истории и величайшим в своем поколении. Поединок, состоявшийся 11 июля, завершился победой Снайдера со счётом 5:4, однако по окончании схватки Садулаев не смог самостоятельно покинуть ковёр из-за травмы колена.

«Абдулрашид Садулаев однажды сказал мне: «На ковре нет друзей». Вчера мы боролись, но сегодня он мой друг. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, он — самый доминирующий борец всех времён, величайший борец нашего поколения, и он всё ещё сражается. Я знаю, что это не был наш последний поединок», — написал Снайдер на своей странице в социальных сетях.